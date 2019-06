Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Bogdan Licu a spus luni, la sediul CSM, cu privire la cazul fetiței din Mehedinți, ca a fost deschis un dosar penal.„Nu tolerez abuzuri și nu tolerez greșeli. (...) Vor fi cercetate toate faptele”, a spus Licu. - in curs de actualizare

- Zeci de localnici din Baia de Arama, judetul Mehedinti, au iesit in strada, vineri seara, pentru a protesta fata de modul in care s-au comportat autoritatile in cazul fetitei adoptate de o familie din SUA si cer anularea adoptiei.

- Zeci de localnici din Baia de Arama, judetul Mehedinti, au iesit in strada, vineri seara, pentru a protesta fata de modul in care s-au comportat autoritatile in cazul fetitei adoptate de o familie din SUA si cer anularea adoptiei.

- Sorina, o fetita de opt ani a fost luata cu mascatii, vineri dimineața, din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, dupa ce copila a fost adoptata de o familie de romani stabiliți in America. Viorica Dancila spune ca situatia fetitei din Mehedinti…

- Premierul Viorica Dancila a reactionat si a spus ca a cerut o ancheta de la doua ministere. "Nu trebuie sa ne jucam cu sentimentele unui copil. Eu am adoptat un copil. Sa nu faca o miza politica din sentimentele unui copil. Eu am trecut prin acest lucru. Nu e drept sa actionam politic si sa avem argumente…

- Procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova spune ca femeia de la care a fost luata fetita din Baia de Arama, judetul Mehedinti, nu mai avea calitatea de asistent maternal intrucat instanta decisese definitiv ca o familie de romani stabilita in SUA sa o adopte pe copila de 8…

- O fetita de opt ani a fost luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, judetul Mehedinti, dupa ce a fost infiata de o familie din America. Un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova a dispus, vineri, efectuarea unei…

- Politistii mehedinteni explica, intr-un comunicat de presa transmis vineri seara, referitor la cazul fetitei adoptate de o familie din SUA si care ar fi fost bruscata de catre procuror, misiunea pe care au avut-o si motivele interventiei lor din cursul diminetii, la Baia de Arama, judetul Mehedinti