- UPDATE – Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va solicita in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, o ancheta completa privind modul in care s-a actionat in cazul adolescentei ucise la Caracal, precizand ca, in situatia in care se va dovedi ca s-au luat masuri gresite…

- Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a afirmat vineri ca a cerut un raport referitor la procedura urmata in cazul fetei disparute la Caracal si a precizat ca daca se dovedeste ca au fost intarzieri la interventie, cine este vinovat trebuie sa plateasca, indiferent ca este de la Politie sau de…

- Conducerea Politiei Romane a dispus trimiterea unei echipe mixte de specialisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale si Institutului National de Criminalistica, pentru a sprijini cercetarile desfasurate de colegii din Olt cu privire la cazul de la Caracal. Toate activitatile se desfasoara…

- La ora transmiterii acestei știri au loc percheziții in Caracal in cazul fetelor disparute. Un barbat de 65 de ani este principalul suspect. El le-ar fi luat pe cele doua fete la ocazie.Politistii, sustin surse din ancheta, ar fi gasit ramasite ale celor doua adolescente, in casa unui mecanic…

- Apar noi informații in cazul fetelor disparute din Caracal. Vineri dimineața, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul unui barbat de 65 de ani, mecanic auto, care a fost identificat dupa ce s-au gasit inregistrari video ale camerelor de supraveghere din zona. Polițiștii au mers pe fir dupa…