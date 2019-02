Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei cere sprijinul cetațenilor pentru a identifica trei tineri care au agresat un barbat de 53 de ani, intr-un magazin din București. Incidentul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri. "In data de 13 februarie, in jurul orei 01,30, prin apel 112, Sectia 22 Politie a fost sesizata…

- Femeia de 30 de ani care a lucrat in ultimul deceniu ca rezidenta in Sectia de Ginecologie la Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov s-a retras in clasa a IX-a de la Scoala de Arte si Meserii unde fusese admisa cu media 1,68, conform verificarilor facute de Ministerul Educatiei la solicitarea...

- Un nou medic fals a fost descoperit intr-un spital public. Libertatea prezinta cazul unei femei de 30 de ani care a falsificat o diploma de medic și lucreaza de 10 ani la Secția de Ginecologie a Spitalului de Urgența Ilfov. Spre deosebire de italianul Matteo Politi, doctorul Raluca Daniela Birsan nu…

- Val de anchete la Spitalul Judetean Ilfov dupa ce o femeie care nu ar fi absolvit medicina ar fi prezentat o diploma falsa si a primit, astfel, dreptul de a face voluntariat pe sectia de Ginecologie a spitalului, potrivit Libertatea. Reprezentantii spitalului spun ca diploma nu pare a fi falsa si ca…

