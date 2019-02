Stiri pe aceeasi tema

- Povestea italianului Matteo Politi, care se dadea drept medic si a ajuns sa opereze in Romania, continua sa socheze. In contextul acestui scandal, jurnalistii „Adevarul“ l-au intrebat pe doctorul timisorean Tiberiu Bratu, presedintele Societatii Romane de Chirurgie Estetica, cum comenteaza acest caz.

- Președintele Colegiului Medicilor din Romania, Gheorghe Borcean, a reacționat dupa ce Libertatea a publicat cazul falsului medic italian care a operat la patru clinici private din Romania, deși nu avea studii de medicina. Gheorghe Borcean a declarat, pentru Digi 24, ca va fi facuta o ancheta extinsa,…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre cazul lui Matteo Politi, italianul care a operat in mai multe clinici private din București, desi...

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre cazul lui Matteo Politi, italianul care a operat in mai multe clinici private, desi absolvise doar opt clase.

- Dupa ce a recunoscut ca falsul medic italian a primit aviz de la DSP "din mila", ministrul Sanatatii din Romania, Sorina Pintea, da acum vina pe clinicile private unde Matteo Politi a operat.

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au deschis un dosar penal in rem in urma sesizarii depuse de reprezentantii Colegiului Medicilor, dupa ce falsul chirurg italian a fost descoperit i...

- Reprezentanții Spitalului Monza au transmis, marți dupa-amiaza, un punct de vedere in care susțin ca falsul chirurg italian ar fi un singur pacient in cadrul clinicii și prin care anunța ca au initiat demersurile judiciare necesare impotriva lui Matteo Politi.

- Timp de un an, un italian cu opt clase condamnat la inchisoare cu suspendare in Italia dupa mai mulți ani in care a mințit ca este medic profitand ca avea același nume de familie cu al unui cardiolog, a reușit sa opereze in mai multe clinici din București, inclusiv la Spitalul Monza.