- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au deschis un dosar penal in rem in urma sesizarii depuse de reprezentantii Colegiului Medicilor, dupa ce falsul chirurg italian a fost descoperit i...

- Reprezentanții Spitalului Monza au transmis, marți dupa-amiaza, un punct de vedere in care susțin ca falsul chirurg italian ar fi un singur pacient in cadrul clinicii și prin care anunța ca au initiat demersurile judiciare necesare impotriva lui Matteo Politi.

- Ministerul Sanatatii nu i-a echivalat diploma de studii presupusului medic italian care ar fi operat in clinici private din Bucuresti, a precizat, marti, ministrul Sorina Pintea, dupa ce presa a relatat ca un fals medic de chirurgie plastica a lucrat pentru cinci unitati medicale. ‘Eu am aflat azi de…

- Colegiul Medicilor precizeaza ca nu a eliberat niciun document care sa-i dea dreptul sa practice medicina in Romania falsului medic care, conform Libertatea, a operat in mai multe clinici din tara. De asemenea Colegiul Medicilor din Ronania sustine demersul filialei Bucuresti de sesizare a organelor…

- Autoritațile fac percheziții informatice în dosarul semafoarelor accesate ilegal în Capitala, potrivit unor surse Realitatea TV. Procurorii vor sa verifice exact daca a fost vorba despre o fapta intenționata sau o defecțiune tehnica.

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Gradul I Otopeni Calatori au retinut in vederea confiscarii 11 tablouri printre care si unele semnate de pictori celebri precum Grigorescu, Tonita si Corneliu Baba apartinand unui cetatean chinez. Potrivit unui comunicat al Direcţiei Generale…

- "Nu m-am intalnit ca sa facem 6 orașe in București, ca sa luam banii sa ii ducem nu știu unde. A fost o solicitare sa avem o discuție. Am vrut sa fac aceste precizari pentru ca nu e bine sa ramana in spațiul public aceste lucruri neadevarate. Nu sunt de acord ca eu nu susțin sau ca blochez nu știu…