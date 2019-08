"Astazi, ministrul justitiei a dispus directiei inchisorilor sa-l mute temporar pe directorul Metropolitan Correctional Center (...) in asteptarea concluziilor anchetelor FBI si Inspectorului general", a anuntat marti intr-un comunicat purtatoarea de cuvant a ministerului, Kerri Kupec.



"Directia inchisorilor i-a suspendat, de asemenea, pe doi angajati ai MCC responsabili de unitatea inchisorii in care Epstein era detinut, in asteptarea concluziilor anchetelor", a adaugat ea, precizand ca, "masuri suplimentare ar putea fi luate".



Jeffrey Epstein, de 66 de ani, a fost gasit…