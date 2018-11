Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut doar cateva ore de cand polițiștii au gasit un picior uman intr-un canal din Focșani, iar acum alte ramașite dintr-un cadavru au fost descoperite langa un turn cu apa dezafectat.

- Mexicanul a fost arestat, joia trecuta, dupa ce a fost prins, in fața casei lui Ecatepec, in timp ce impingea un carucior in care se aflau ramașițe umane, scrie libertatea.ro. Autoritațile spun ca Juan și Patricia se pregateau sa arunce parțile de corp. Citeste si IMAGINI SOCANTE cu cel mai…

- Pana in prezent, Procuratura a pus sechestru pe bani si a blocat transferuri de bani in valoare de circa 14 milioane de euro, bani ai unor firme si comercianti din preajma firmei de constructii GP Group, legat de semnalul vicepremierului Tomislav Doncev si de pe site-ul Bivol privind abuzuri cu privire…

- Un cuplu din Mexic a fost prins transportand ramașițe umane intr-un carucior de copii și se crede ca a omorat peste 20 de femei. Barbatul a recunoscut crimele și a dat detalii explicite despre...

- Cu ce a fost ucisa Elodia. Anchetatorii povestesc in premiera ce s-a intamplat in noaptea disparitiei. Cazul care a aprins imaginatia tuturor romanilor in ultimii 5 ani, disparitia Elodiei Ghinescu, pare ca se indrepta acum spre un deznodamanat, pe care Cristian Cioaca l-a cosiderat improbabil. Anchetatorii…

- Un barbat a fost gasit mort, cu capul zdrobit, in Botoșani. Descoperirea macabra a fost facuta in localitatea Cristești, in apropierea liniei ferate. Anchetatorii cred ca victima fost lovita de tren. Salvatorii ajunși la fața locului nu au putut decat sa constate decesul, pentru ca leziunile erau incompatibile…