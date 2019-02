Stiri pe aceeasi tema

- SESIZARE DIN OFICIU Avocatul Poporului s-a autosesizat in cazul elevului Levi Cercel, din comuna Voinesti, care a fost injungiat in apropierea Liceului Tehnologic Puiesti. „Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a Constitutiei Romaniei, privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica…

- UPDATE, 14 februarie, ora 14:00 – Avocatul Poporului s-a autosesizat in cazul unui elev care a fost injunghiat in curtea Liceului Tehnologic din comuna Puiesti, judetul Vaslui. ‘Mass-media a relatat faptul ca un elev, in varsta de 18 ani, a fost injunghiat, in curtea Liceului Tehnologic Puiesti, judetul…

- Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Daniel Comanescu, a fost exclus din PSD, in urma unei ședințe de sambata a Comitetului Executiv Judetean. Decizia de demitere a fost explicata de președintele interimar al PSD Dambovița, Rovana Plumb. Potrivit acesteia, fostul șef de consilu județean, Daniel…

- Nițescu Mihai Alexandru, tanarul care a injunghiat o profesoara de matematica de la Liceul Spiru Haret, a postat un mesaj pe Facebook inainte sa o atace pe femeie. Acesta a scris ca a “venit timpul sa i-o plateasca” și ca nu are “frica, mila, scrupule”. “M-ai dat afara din liceu. A venit timpul sa mi-o…

- Avocatul Toni Neacșu anunța miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca pe 7 februarie este programat in audiența la Avocatul Poporului, pe problema completelor de trei și cinci judecatori de la ICCJ.Gabriel Leș, cot la cot cu generalul Ciuca pe care il dorea plecat din fruntea Armatei. Anunt…

- Politistii vasluieni au intocmit dosar penal pentru lovire si alte violente in cazul elevului injunghiat in urma unui conflict izbucnit la Liceul Tehnologic Puiesti, scrie Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, agresorul este un adolescent in varsta…

- Politistii vasluieni au intocmit dosar penal pentru lovire si alte violente in cazul elevului injunghiat in urma unui conflict izbucnit la Liceul Tehnologic Puiesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, agresorul este un adolescent in varsta de 17 ani, din comuna…

- Rebeca Rebrean a ajuns la spitalul din Bistrița pe 1 decembrie 2018, din cauza unor probleme respiratorii a copiilor ei gemeni in varsta de 8 luni, scrie Libertatea. Ea susține ca dupa o luna a fost transferata cu micuții la un alt spital din Cluj, starea celor doi copii fiind din ce in ce mai grava.…