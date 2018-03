Stiri pe aceeasi tema

- Gandul ca va deveni femeie singura a infiorat-o pe o femeie in varsta de 31 de ani, care a fost orbita de furie și a comis un gest halucinant. Din dorința de a se razbuna pe soțul ei, ea și-a injunghiat mortal cei doi copii, iar acum și-a aflat pedeapsa.

- Ies la iveala noi detalii in cazul educatoarei in varsta de 38 de ani din Timișoara care și-a inecat fetița de patru ani, marți seara, in incercarea de a se razbuna pe soț, care dorea sa divorțeze. Potrivit unor surse, fratele Oanei Neț a fost condamnat la doi ani și doua luni de inchisoare cu […] Articolul…

- Tragedia petrecuta marti seara a socat o tara intreaga, atunci cand Oana Neț, educatoarea care și-a inecat fetița de numai patru anișori și, dupa ce a ucis-o, i-a taiat venele de la incheieturile ambelor manuțe.

- Oana Neț, fosta educatoare din Timișoara ce și-a ucis cu sange rece fetița de doar patru ani, dupa ce a inecat-o in cada și i-a taiat venele de la ambele maini va fi transferata la Penitenciarul Jilava.

- Constantin Reliu (63 de ani), vasluianul declarat mort, s-a adresat instanței pentru a anula certificatul de deces. Tribunalul de la Vaslui i-a respins cererea de anulare a unei sentinte care il declara mort. Barbatul a stat 25 de ani in Turcia, iar cand s-a intors, a aflat ca este…mort! Nevasta este…

- La scurt timp dupa ce Oana Net, "educatoarea criminala" din Timisoara a fost arestata, sotul ei a facut declaratii halucinante. Dupa ce toate testele facute pana acum au aratat ca femeia avea discernamant, sotul sustine si el ca nu era nebuna.

- Peste 22.500 de oameni iși duc viața in tacere, pentru ca nu aud. Sunt adulți surzi, cu copiii care aud. Mai sunt copii neauzitori, dar care au unul sau chiar ambii parinți care aud. Sunt și familii in care atat parinții, cat și copiii sunt surzi. Nimeni nu știe cum se nasc copii surzi din parinți care…

- Centrul Diecezan Caritas Iași, prin programul Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco”, organizeaza astazi, 8 martie 2018, acțiunea „O floare pentru o viața“, cu scopul de a sensibiliza copiii beneficiari ai Centrului „Don Bosco” si mamele internate in maternitate in aceasta perioada, cu…

- Desi este mult mai rar decat la adulti, cancerul de piele poate fi intalnit si la copii. Riscul de a dezvolta cancer de piele este si mai mare in cazul adolescentilor, incidenta in cazul acestora apropiindu-se alarmant de cea a adultilor tineri.

- Viata in lumea moderna este mai rapida decat a fost vreodata. Oamenii lucreaza mai mult timp, au multe facturi de platit si le este greu sa se opreasca din hobby-ul lor zilnic si anume, smartphone-urile.

- O descoperire macabra a fost facuta in aceasta noapte intr o locuinta din Cumpana, judetul Constanta. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate sa i acorde primul ajutor unui barbat gasit injunghiat. Din pacate cu toate eforturile depuse de cadrele medicale nu…

- Mihaela Brooks a declarat pentru Romania TV ca ancheta oficiala are mai multe erori. A iesit la iveala jurnalul Madalinei Manole: "Toate astea m-au facut sa uit de lucrurile mai putin placute din viata mea" "Eroarea cea mai mare e ca nu s-a facut analiza, ca la o ancheta, indiferent…

- Președintele SUA Donald Trump a postat un mesaj pe Facebook și daca nu am fi cunoscut autorul puteam sa bagam mana in foc ca este al unui lider politic din Romania. Trump susține ca viața unui om poate fi distrusa de o simpla acuzație și chiar daca acestea se dovedesc neadevarate la finalul anchetei,…

- I-a picat cerul in cap atunci cand a aflat ca fiul ei are autism, dar s-a ambitionat sa-i faca acestuia o viata mai buna si sa-l ajute cu toate puterile sa depașeasca momentele dificile: a mers la cursuri, a invatat aproape tot ce se poate despre autism si terapii, iar la un moment dat a decis sa infiinteze,…

- Portretul promoției 2030 Copiii de gradinița din ziua de astazi vor termina școala mai bine pregatiți pentru viitor dacă aceasta le va oferi o bază emoțională și socială solidă, dezvoltata intr-un mediu de învățare personalizat, potrivit concluziilor unui studiu internațional realizat de Microsoft…

- Tanarul de 24 de ani, injunghiat cu salbaticie in urma cu cateva zile, pe o strada din orasul Bumbesti Jiu, a povestit momentele cumplite prin care a trecut si care au determinat mutilarea sa pe viata.

- Dupa 8 ani de casatorie, relatia dintre Nicoleta si Cristian s-a degradat cumplit. Desi aveau doi copii impreuna, sotul educatoarei devenise tot mai violent, iar scenele cumplite se petreceau chiar si in fata micutilor. Pana la momentul in care a fost ucisa, Nicoleta a mai avut un episod in…

- Investigația in cazul tragediei de la Harkov, Ucraina, in care un Lexus a lovit mortal șase pietoni și a ranit alți cinci, a luat sfarșit. Despre aceasta a anunțat avocatul principalei suspecte.

- Viata lui Teodor Lupea, un baietel de numai 3 ani si 9 luni, depinde de 25.000 de Euro, bani pe care parintii nu ii au. Copilul a fost diagnosticat cu o hemipareza, care ii afecteaza inclusiv mainile, si trebuie operat in regim de urgenta, in Viena, la inceputul lui februarie, altfel risca sa ramana…

- Unul dintre fratii femeii care a socat Capitala sustine ca nici membri familiei n-au fost scutiti de iesirile agresive. "Ea a vrut sa-l injunghie pe celalalt frate. E foarte violenta de cand a iesit de la puscarie. Ea are si o fetita. A batut-o pe cea mica si a primit ordin de protectie",…

- Educatoarea Adina Pîrvuleț, de la o gradinița din Motru, care susține ca este atacata cu surse electromagnetice și ca podeaua clasei, dar și patuțurile copiilor, se mișca trebuie sa prezinte un aviz psihiatric pentru a-și continua activitatea.

- Un elev in clasa a XII-a de la Colegiul Economic din Buzau s-a prezentat, la mijlocul lunii ianuarie a.c., la Spitalul Județean din oraș acuzand stari de rau și fiind foarte agitat. In ciuda eforturilor medicilor, tanarul a intrat in coma dupa cateva zile și, pe 21 ianuarie, a murit.…

- Un jurist va fi propus de procurori spre arestare preventiva luni dupa-amiaza, urmand sa fie dus in fata Tribunalului Iasi, in cazul politistului injunghiat duminica dimineata. Procurorii si politistii sustin ca nu exista date care sa arate ca acesta ar avea vreo legatura cu clanul Cordunenilor.

- Clubul Sportiv din Botosani, o adevarata fabrica de campioni, a ajuns sa se bazeze aproape exclusiv pe copiii de la tara. Din randul lor sunt recrutati sportivii care ajung sa reprezinte Romania la cele mai importante competitii. Majoritatea sunt din familii foarte sarace si spera sa se realizeze prin…

- Un politist de 33 de ani, angajat al Brigazii de Operatiuni Speciale, a fost injunghiat, duminica dimineata, in urma unui conflict spontan pe care l-a avut cu un barbat intr-un club din Iasi. Politistul se afla in timpul liber si era insotit de prietena sa, el fiind internat in spital in stare stabila.

- O femeie a fost impinsa pe linia de metrou in Roma și se zbate intre viața și moarte. In urma agresiunii, ea a suferit rani grave, iar medicii au fost nevoiți sa-l amputeze o mana. Cel care a fost la un pas de a o ucide este un italian de 47 de ani care a fost arestat.

- Sotii Nicoleta si Marius Cristian Botan aveau impreuna doi copii, o fetita in varsta de cinci ani si un baiat de un an si patru luni. Potrivit unor surse judiciare, citate de Romania TV, in acest moment ei se afla in grija unei matusi, insa acest lucru ar putea sa nu fie definitiv. Citeste…

- Viteza ucide nu este doar un motto sau denumirea unei campanii. Un pieton, care circula regulamentar, nu a mai ajuns ieri dupa-amiaza printre cei dragi, fiind spulberat de un autoturism condus cu viteza. Accidentul s-a produs in jurul orei 16.45, pe D.N.18, pe raza localitatii Moisei. Verificarile efectuate…

- O altercatie intre doi minori, copii ai strazi, si un barbat in varsta de 30 de ani, s-a incheiat tragic. Barbatul a fost lovit cu un cutit in zona abdomenului si a ajuns cu rani grave la spital.

- Cazul unei tinere studente la Facultatea de Medicina si Farmacie din Oradea, a impresionat zeci de oradeni, care s-au mobilizat și au donat sange pentru a-i salva viața. Larisa Ujvari a murit insa luni, in urma unei infecții puternice cauzate de o afecțiune renala.

- Tragedia a avut loc intr-o localitate din Mexic, iar in urma accidentului feroviar, cel putin cinci oameni si-au pierdut viata. Trenul a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Dambovita a anuntat, miercuri, ca Institutul Marius Nasta din Bucuresti a confirmat primul caz de tuberculoza la unul din cei trei internati, dupa ce o educatoare a venit la Gradinita din Bucsani, desi era bolnava, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- RAȘINARI: Un loc bland ca pasul Domnului, un loc plin de legenda, tradiție și poezie, unde se intampla lucruri bune, lucruri care pu pe fruntea satului aura oamenilor plini de inițiativa, implicați, trudnici, cu idei care dau rod. Read More...

- Andreea Marin a vorbit, cu lacrimi in ochi, la TV despre tragedia care i-a marcat viata, pierderea mamei sale. Mama Andreei Marin a murit intr-un accident rutier atunci cand vedeta TV avea numai 9 ani. Andreea Marin se afla si ea in masina in care era mama ei in momentul in care s-a produs tragicul…

- O moldoveanca de 45 de ani a murit dupa ce e a cazut de pe un munte. Tragedia s-a produs simbata, in comuna Ala, provincia Trento, in zona Refugiului Fraccaroli. Moldoveanca impreuna cu un prieten au mers sa alerge pe munte la o altitudine de 1,700 de metri. Zona era inconjurata de o ceata densa, iar…

- Ministerul Sanatatii si Muncii va investiga cazul bebelusului de patru luni, care acum doua zile a murit in circumstante necunoscute. Tragedia a avut loc in satul Iorjnita din raionul Soroca. Pentru a elucida cauzele, autoritatile au creat o comisie speciala.

- Tragedia din aceasta seara a lasat o urma adanca in sufletele celor care au cunoscut-o pe tanara Cristina Manea. La numai 23 de ani, Cristina nu a mai putut ține piept cu o boala care i-a curmat viața mai devreme decat trebuia. Iata cateva dintre mesajele pline de durere și emoție pe care apropiații…

- La Timisoara exista de acum primul centru de chirurgie robotica pediatrica din Europa de Est. Totul a fost posibil dupa ce o fundatie din Elvetia a donat un robot, in valoare de aproape 2,5 milioane de euro, Spitalului de Copii “Louis Turcanu”. Robotul va fi utilizat in special in chirurgia tumorala…

- Halterofilul indian Saksham Yadav si-a pierdut viata in urma unui accident rutier care a avut loc in apropiere de capitala New Delhi. Accidentul a fost deosebit de violent, patru persoane pierzandu-si viata pe loc. Saksham Yadav a supravietuit, insa a fost transportat la spital cu rani grave, iar…

- Peste 200 de parinți ai copiilor din comuna Tiha Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, au protestat, duminica, in Mureșenii Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, unde vineri seara un tanar de 16 ani, a lovit trei grupuri de copii care ieșisera la colindat. Oamenii s-au adunat duminica in curtea gradiniței…

- Noi detalii ies la iveala in cazul misteriosului accident petrecut noaptea trecuta in localitatea buzoiana Satuc, soldat cu moartea unei fetițe de 11 ani. Cel care a provocat tragedia este chiar unchiul copilei, un individ care s-a urcat baut la volan și fara sa fi avut vreodata permis de conducere.…

- Un val de sinucideri a lovit Aradul in ultima perioada. Cinci persoane și-au pus capat zilelor in ultimele doua saptamani și, se pare, cauza principala a fost depresia. Acest lucru ne-a facut sa incercam sa aflam care sunt cauzele depresiei, cum se manifesta, dar și cum se poate trata. Psihologul Ana…

- Pe cat de frustranta este aceasta problema, parintii trebuie sa fie constienti ca este nevoie sa se ocupe de ea cat de curand posibil. Pentru ca este crucial ca un copil de scoala sa doarma suficient si sa fie bine odihnit. Toti copiii, indiferent de varsta, au nevoie de somn si de odihna,…

- Cazul s-a petrecut in localitatea Scobinti din judetul Iasi, iar cadavrul a fost descoperit chiar in prima zi din anul 2018. Manole Ion, in varsta de 48 de ani, concubinul femeii decedate, este principalul suspect din acest caz. In a doua zi de Craciun, pe data de 26 decembrie, acesta s-ar fi certat…

