- Unul dintre cei 15 suspecti in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a disparut la 2 octombrie dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, a murit intr-un accident de masina produs la Riad, a relatat joi publicatia Yeni Safak, citat de Hurriyet Daily News.

- Presedintele american Donald Trump a avertizat impotriva unei judecati pripite in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a disparut la 2 octombrie dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, un critic al guvernului de la Riad, a disparut fara urma dupa ce a intrat pe 2 octombrie in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul pentru a obtine documente de care avea nevoie in vederea casatoriei cu logodnica sa.

- Arabia Saudita a amenintat duminica SUA cu represalii daca Washingtonul o va sanctiona in urma disparitiei jurnalistului si disidentului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut din data de 2 octombrie, cand a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza agentiile AFP si EFE,…

