Reprezentantii Spitalului de Neurochirurgie sustin ca, in acest caz, au fost analizate toate documentele, inclusiv filmul operator, acestea relevand ca procedura a fost una corecta. „Comisia a analizat daca s-a respectat tot ce inseamna protocol, de la internare pana la explorare si operatie si au fost toate respectate. Nu avem inca raportul comisiei de expertiza medico-legala, noi cei din comisie am facut o adresa suplimentara in afara celei facute de c (...)