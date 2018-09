Stiri pe aceeasi tema

- Trei masini printre care si un taxi au fost facute zob, iar unul dintre soferi a fost transportat la spital in urma unui accident rutier care a avut loc in aceasta dimineata. Impactul a fost atat de puternic incat motorul uneia dintre masini a fost aruncat la zeci de metri.

- CHIȘINAU, 20 aug – Sputnik. O ședința cu ușile închise se va desfașura, luni dimineața, la Guvern. Premierul, Pavel Filip, a convocat ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica în legatura cu agravarea situației epidemiologice din cauza numarului de copii infectați…

- Inca 14 copii din raioanele de sud sunt suspectati de rujeola. Astfel, numarul total a ajuns la 86. Dintre acestea, 34 de cazuri sunt confirmate prin analize de laborator. In cazul celorlalte continua investigatiile. Informatia a fost confirmata pentru IPN de catre ofiterul de presa al Ministerului…

- Nu ai polița medicala? Iata cum poți face gratuit investigații medicale / Aproximativ 60 de mii de pacienți, din 100 de localitați, vor beneficia de examene medicale gratuite în cadrul campaniei guvernamentale "Un doctor pentru tine", pâna la sfârșitul acestui an. Detalii despre…

- Prim-ministrul Pavel Filip solicita Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale sa intreprinda masuri urgente pentru a lichida focarul de rujeola confirmat pe teritoriul Republicii Moldova si a evita extinderea bolii, transmite IPN.

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale inca nu a venit cu o reacție in privința perchizițiilor CNA și PA la Centrul Republican de Diagnosticare Medicala și la Institutul Mamei și al Copilului unde a fost ridicat aproximativ un milion și jumatate de lei de la lucratorii medicali. Insa, secretarul…

- Minerii din primul schimb de la Cariera Lupoaia au fost la un pas vineri dimineața sa intrerupa lucrul dupa ce au aflat ca ministrul Muncii nu vrea sa le mai aprobe grupa de munca pentru 2019. Angajații au stat 15 minute in plus in sala de apel pana au fost informați ca secretarul de stat Doru…

- Cazul de intoxicare a copiilor de la o tabara din raionul Taraclia va fi investigat de un grup de lucru intersectorial, cu implicarea specialiștilor principali ai Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale.