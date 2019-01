Stiri pe aceeasi tema

- Familia Alessiei, fetita in varsta de 10 ani care a fost la un pas sa-si piarda viata din cauza unei greseli medicale, a depus o plangere penala pe numele echipei de doctori care a operat-o anul trecut de apendicita. Medicii din Sinaia sunt acuzati de vatamare corporala din culpa.

- Eleva de 13 ani, care a ajuns in stare grava la spital, luni, dupa ce a cazut de la geamul școlii din Bod, le-a spus profesorilor ca a vrut sa se sinucida pentru ca ar fi fost pedepsita de parinți din cauza faptului ca lipsea de la școala, potrivit mediafax.Citeste si: Schimbari MAJORE pentru…

- Parinții unui baiat de trei ani au depus plângere la Parchetul de pe lânga Judecatoria Focșani, acuzând o educatoare de la gradinița la care a fost pâna acum copilul ca l-a lovit, l-a strâns de gât și l-a amenințat ca îl duce în ”grupa plângacioșilor”…

- Depresia post-natala este o boala des intalnita in cazul femeilor care tocmai au nascut, dar pre puțin diagnosticata. Lasata netratata, poate duce la evenimente infioratoare. Este cazul unei femei din Statele Unite, care a și-a aruncat bebelușul din mașina și apoi a incercat sa se sinucida.