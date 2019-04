Stiri pe aceeasi tema

- Micutii vor ramane sub supravegherea Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Galati, urmand sa fie consiliati psihologic in continuare dupa traumele emotionale si fizice la care au fost supusi de catre tatal lor.

- Avocatul Poporului anunta ca s-a sesizat din oficiu in cazul celor doi copii din judetul Galati care au fost batuti de tatal lor, relateaza News.ro. Barbatul s-a filmat in timp ce-i agresa pe copii, trimitandu-i apoi filmarea sotiei sale, aflata la munca in strainatate. Citește și: O femeie…

- Avocatul Poporului anunta ca s-a sesizat din oficiu in cazul celor doi copii din judetul Galati care au fost batuti de tatal lor. Barbatul care s-a filmat in timp ce-i agresa pe copii, trimitandu-i apoi filmarea sotiei sale, aflata la munca in strainatate, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Mama copiilor din Galați batuți fara mila de tata a ieșit din anonimat și a vorbit despre revoltatorul caz. Totul, in contextul in care au aparut voci care s-au intrebat de ce femeia a plecat fara copii.

- Imaginile cu un tata care și-a batut cu salbaticie copiii de 5 ani, respectiv 2 ani au șocat o țara intreaga. Barbatul a fost reținut. Soția lui, mama copiilor, a fugit in Anglia, fiindca se saturase de violențele barbatului. Femeia a primit filmul care a ingrozit pe toata lumea de la barbat, care…

- Este oficial! Se majoreaza alocațiile copiilor de la 1 martie. Guvernul a adoptat marți, 19 februarie, Ordonanța de urgența prin care alocațiile de stat pentru copii vor fi majorate incepand cu 1 martie. Masura a fost adoptata in urma unui amendament depus de PNL la legea bugetului. Astfel, de la 1…

- Copiii din Galați au organizat, joi, un protest inedit, fața de timpul petrecut la calculatoare și tablete. Elevii s-au strans la o librarie din oraș și au spus ca iși doresc mai mult timp pentru lectura, teatru și a activitați „fața in fața”, protestul fiind numit „Da poveștilor, Nu tabletelor!”…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda Vasiliu a vorbit despre copiii bolnavi de cancer și despre lipsa de implicare a autoritaților in ceea ce privește medicina de prevenție. Magda Vasiliu a trecut prin cea mai crunta experiența pentru o mama in anul 2017, cand fiul ei, Vlad a fost diagnosticat…