- Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, impreuna cu secretarul de stat Gheorghe Nucu Marin, va merge la Caracal, pentru a se asigura ca verificarile privind modul in care au actionat politistii in cazul fetei disparute vor fi efectuate cu celeritate. "Avand in vedere gravitatea situatiei…

- Procurorul general Bogdan Licu a dispus, vineri, efectuarea de verificari pentru a fi analizat modul in care procurorii au supravegheat cercetarea in cazul fetei din Olt. Procurorul a declarat ca trebuie lamurit de ce au trecut mai multe ore de la identificarea locatiei criminalului pana la efectuarea…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a declarat marti ca e de notorietate faptul ca sunt tensiuni in sistem, subliniind ca prioritatea sa este recastigarea increderii in sistemul judiciar atat in cazul justitiabililor, cat si pentru cei care lucreaza in acest domeniu.Corpul de Control al Ministerului…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a declarat marti ca a solicitat asociatiilor profesionale ale magistratilor sa transmita punctul lor de vedere in legatura cu recomandarile din rapoartele GRECO. "Ieri am solicitat Sectiei pentru judecatori (din CSM - n.r.), voi solicita si astazi (Sectiei…

- Ministerul Justitiei a efectuat un prim demers in cazul profesorului universitar roman condamnat la opt ani de inchisoare in China, pentru o frauda de 80 de dolari. Drept urmare, in urma scrisorii trimise de avocatii profesorului Marius Balo, Ana Birchall a luat legatura cu Ministerul Afacerilor Externe…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a afirmat luni ca va discuta cu procurorul general interimar, Bogdan Licu, dar si cu magistratii de la Sectia de Investigarea a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) pentru ca ''gesturi'' precum cele din cazul fetitei adoptate din Baia de Arama sa nu…

- Ministrul propus pentru Justitie, Ana Birchall, a anunta ca a solicitat o ancheta privind imprejurarile in care s-a spanzurat barbatul care in urma cu o saptamana l-a ucis pe politistul din Timis. Ea a precizat ca in functie de rezultatul cercetarii vor fi luate masurile ce se impun. Ana Birchall: Am…