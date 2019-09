Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, inculpat pentru omor in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu, a fost readus marti seara in arestul IPJ Olt, dupa cea de a doua zi de reconstituiri efectuate la Caracal si in imprejurimi.

- Gheorghe Dinca a fost dus marti, in cadrul reconstituirii in cazul disparitiei Luizei Melencu, la marginea unei paduri situata la iesire din Caracal, unde a dus un sac de plastic de culoare neagra, zona fiind aceeasi in care au fost gasite oase umane si cenusa despre care suspectul a sustinut ca ar…

- Reconstituirea uciderii Luizei Melencu s-a incheiat. Anchetatorii l-au dus pe Gheorghe Dinca atat in locul in care a luat-o pe Luiza la ocazie, cat și acasa la el, acolo unde barbatul spune ca a ucis-o. La reconstituire a luat parte aceeași polițista care ieri a jucat rolul Alexandrei Maceșanu.La…

- Gheorghe Dinca a fost dus luni seara in arestul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt dupa ce in cursul zilei a participat la reconstituirea organizata de anchetatori la Caracal si Dobrosloveni in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, fata pe care a recunoscut ca a sechestrat-o si a ucis-o.…

- Anchetatorii au inceput, luni dimineata, reconstituirea crimei in cazul Alexandrei Macesanu, la locuinta din Caracal a lui Gheorghe Dinca, in prezenta acestuia, adus din arestul IPJ Olt. La aceasta ora, la fata locului sunt criminalisti, politisti de la fortele speciale, procurori si jurnalisti, insa…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, fata de 18 ani care a disparut de cinci luni, dupa ce a fost luata la ocazie de Gheorghe Dinca, in Caracal, a declarat, duminica, la Romania TV, ca timpul stabilit pentru reconstituirile presupuselor crime este insuficient. „Din moment ce o intrebare…