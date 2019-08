Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei zile, Institutul Național de Medicina Legala a transmis DIICOT – Structura Centrala raportul de expertiza medico-legala antropologica privind examinarea materialului osos și dentar identificat in urma percheziției domiciliare efectuate la data de 27.07.2019 la locuința inculpatului…

- Anchetatorii au reluat vineri, la o saptamana de la inceperea perchezitiilor, cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal, in prezenta acestuia, el fiind suspect in cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Potrivit Antena3, cercetarea a fost reluata de la zero…

- Institutul Național de Medicina Legala (INML) a anunțat ca expertiza antropologica in cazul oaselor ridicate de la Caracal va fi gata vineri. Expertiza genetica, insa, este in continuare in lucru.

- Trei procurori din DIICOT - Structura Centrala se vor ocupa de ancheta in dosarul de la Caracal, sub coordonarea procurorului-sef Felix Banila. "Urmare a preluarii dosarului nr. 203/D/P/2019 de la Serviciul Teritorial Craiova de catre DIICOT - Structura Centrala - Sectia de Combatere a…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele :In cursul zilei de 27.07.2019, urmare a propunerii formulate de catre DIICOT ndash; ST Craiova, Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventiva a inculpatului Dinca Gheorghe,…

- Procurorul general, Bogdan Licu, a revenit cu informații, vineri, despre dosarul de la DIICOT in cazul dispariției precedentei fete, precizand ca a vorbit cu cei din Direcție și ca nu exista o lista cu suspecți in acea cauza."La intervenția precedenta, in toata aceasta nebunie informaționala,…