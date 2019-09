Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a anunțat ca a transmis, vineri, in Statele Unite o cerere de asistența judiciara internaționala prin care a solicitat sprijinul FBI in vederea efectuarii unei expertize genetice pentru stabilirea ADN-ului mitocondrial in cazul Luizei Melencu. DIICOT a anunțat, intr-un comunicat, ca procurorii…

- Procurorii DIICOT au solicitat o comisie rogatorie in Statele Unite ale Americii, pe 7 august 2019, pentru a efectua o cerere catre compania care administreaza Facebook, in cazul crimelor comise de Gheorghe Dinca, in Caracal. In aceeasi zi, DIICOT a emis un ordin european de ancheta in Italia in cazul…

- Sotia si copiii lui Gheorghe Dinca s-au prezentat joi la sediul DIICOT, pentru a fi audiati in cazul de la Caracal. Sotia lui Gheorghe Dinca a venit la DIICOT insotita de doi barbati si o femeie, care s-au imbrancit cu jurnalistii. La sediul DIICOT s-a prezentat si Tonel Pop, avocatul familiei Luizei…

- DIICOT sustine ca fragmentele osoase gasite de anchetatori langa o padure din apropiere de Caracal, unde Gheorghe Dinca sustine ca a aruncat trupul Luizei Melencu, sunt cu cea mai mare probabilitate de natura umana. "Astazi, procurorii DIICOT - Structura centrala impreuna cu politisti…

- Cercetarile efectuate sambata la locuinta lui Gheorghe Dinca au vizat in principal stabilirea prezentei in acel loc a Luizei Melencu, adolescenta disparuta in luna aprilie, a anuntat purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime. "Cercetarea la fata locului (...) a vizat in special fixarea…

- Anchetatorii au reluat vineri, la o saptamana de la inceperea perchezitiilor, cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal, in prezenta acestuia, el fiind suspect in cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Potrivit Antena3, cercetarea a fost reluata de la zero…