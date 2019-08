Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al DIICOT Mihaela Porime a facut declaratii sambata seara, la sfarsitul unei zile in care anchetatorii au efectuat noi cercetari la locuinta lui Gheorghe Dinca, in Caracal.

- Mihaela Porime, purtatorul de cuvânt al DIICOT, a anunțat ca cercetarile efectuate în casa lui Gheorghe Dinca de sâmbata au vizat fixarea prezenței Luizei în locuința acestuia.

- Conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism a facut noi precizari in cazul de la Caracal. StirileTVR.ro va ofera principalele informații transmise de DIICOT.

- Procurorii DIICOT si politistii de la criminalistica vor efectua vineri o cercetare complexa si amanuntita la domiciliul lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul disparitiei celor doua adolescente in Caracal, urmand sa fie verificate si gropile de beton aflate in curtea locuintei acestuia,…

- Procurorii DIICOT reiau vineri cercetarile in locuinta lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul uciderii celor doua adolescente din Caracal, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor citate, cercetarile la fata locului se vor face in prezenta lui Dinca, acesta urmand sa…

- In ziua cand s-a aflat despre uciderea Alexandrei Maceșanu, procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu a spus despre Gheorghe Dinca, ”criminalul de la Caracal”, ca este suspect in cazul unei alte dispariții, cea a Luizei Melencu, informeaza libertatea.ro. Publicul a fost, in mod evident, indignat de…

- Seful DIICOT Felix Banila a declarat ca procurorii nu au efectuat miercuri nicio perchezitie domiciliara in dosarul uciderii celor doua fete in Caracal, iar cercetarea la fata locului trebuie facuta in prezenta lui Gheorghe Dinca. "Astazi nu am desfasurat nicio perchezitie domiciliara nicaieri, pentru…

- Curtea de Apel Craiova va judeca marti, 30 iulie, contestatia formulata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, la decizia de arestare preventiva emisa, sambata, de Tribunalul Dolj. Inculpatul a fost acuzat initial…