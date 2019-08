Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au gasit, in padurea de langa Caracal, fragmente osoase arse si cenunsa, care erau intr-un sac si care vor fi analizate, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime. Potrivit acesteia, Gheorghe Dinca sustine ca ramașițele ii aparțin Luizei Melencu, el precizand și unde…

