Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri seara, ca se va ocupa personal "de toti cei care nu mai au ce cauta in sistem", in urma modului in care s-a actionat in cazul disparitiei fetei din Caracal. "Urmaresc indeaproape ancheta de la Olt si sunt in permanenta legatura cu Ministrul Afacerilor Interne pentru actualizari. Domnul Nicolae Moga se afla la Caracal si va ramane acolo atat cat este necesar. Vom analiza toate cauzele acestei tragedii si vom lua toate masurile necesare, ferm si rapid. Ma voi ocupa personal de toti cei care nu mai au ce cauta in sistem, astfel incat tragedii de genul acesta…