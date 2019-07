Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului Afacerilor Interne, Nicolae Moga, sa aloce toate resursele necesare din partea Politiei Romane pentru urgentarea anchetei in cazul de la Caracal.



Potrivit unui comunicat al Guvernului, prim-ministrul i-a solicitat ministrului de Interne sa coordoneze direct, la fata locului, ancheta care sa clarifice de urgenta modul in care autoritatile au intervenit in acest caz.



"Este o drama cumplita. Fac un apel ferm catre toate institutiile implicate sa analizeze si sa impuna sanctiuni severe, dar si sa corecteze eventuale vulnerabilitati…