Stiri pe aceeasi tema

- Politistii criminalisti de la IPJ Olt s-au deplasat, in urma unui apel la 112, in liziera de la Caracal, unde in august au fost gasite fragmente osoase umane la indicatiile lui Gheorghe Dinca, ridicand noi probe care vor fi inaintate DIICOT.

- Jurnaliștii de la Romania TV au gasit, in liziera padurii din Caracal, de unde au mai fost ridicate ramașițe umane la indicațiile lui Gheorghe Dinca, mai multe fragmente care par a fi osoase, acestea urmand a fi trimise catre DIICOT pentru cercetari. Ulterior, criminaliștii s-au deplasat la fața…

- Noi fragmente osoase au fost gasite la domiciliul inculpatului G. Dinca Foto: Agerpres / ,,Casa Groazei,, - Caracal Criminalistii au descoperit noi fragmente osoase la locuinta inculpatului Gheorghe Dinca, cel care a recunoscut ca le-a ucis pe tinerele date disparute, Alexandra Macesanu si…

- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crima Organizata și Terorism anunța, intr-un comunicat, ca au fost identificate alte fragmente osoase și dinți in locul in care Gheorghe Dinca susține ca a aruncat cenușa Luizei Melencu, fata disparuta in luna aprilie.

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, fata sechestrata și ucisa de inculpatul Gheorghe Dinca, susține ca are dubii cu privire la osemintele gasite de anchetatori în padurea de lânga Caracal.

- DIICOT sustine ca fragmentele osoase gasite de anchetatori langa o padure din apropiere de Caracal, unde Gheorghe Dinca sustine ca a aruncat trupul Luizei Melencu, sunt cu cea mai mare probabilitate de natura umana. "Astazi, procurorii DIICOT - Structura centrala impreuna cu politisti…

- Anchetatorii au gasit fragmente osoase arse si cenusa intr-un sac, despre care Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, sustine ca ar fi ale fetei care a disparut in luna aprilie, Luiza Melencu, a anuntat luni purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime, informeaza AGERPRES…