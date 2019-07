Stiri pe aceeasi tema

- Chestorul Ioan Buda, demis vineri seara din fucția de șef al Poliției Romane, a afirmat ca polițiștii din Caracal au cerut ”imperativ” procurorului sa le permita sa intre fara mandat de percheziție in locuința in care a fost ucisa Alexandra Maceșan. Ioan Buda a spus ca procurorul nu a permis intervenția…

- Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca polițiștii din Caracal știau locația in care se afla Gheorghe Dinca inca din noaptea de joi spre vineri, dar nu au organizat un flagrant, așa cum le permitea legea, ci au preferat sa aștepte autorizație de percheziție pentru dimineața.

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a dispus vineri efectuarea de verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, in legatura cu modul in care s-a realizat supravegherea activitatii de cercetare penala in cazul tinerei disparute in judetul Olt. Potrivit unui comunicat de…

- Politistii din cadrul IPJ Vaslui au deschis un dosar penal in rem pentru tentativa de omor, dupa aparitia in spatiul public a unor imagini cu un barbat care este impins pe sinele de cale ferata de o femeie imbracata in calugarita. Purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Ana Maria Ghiurtu, a declarat, miercuri,…

- Cautarile continua in cazul politistului ucis in localitatea Izvin, Timis Foto: politiaromana.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Fortele de ordine îl cauta în continuare pe barbatul care a ucis ieri un politist, în localitatea Izvin din judetul Timis. Barbatul, pe…

- Un gorjean care poseda mandat de arestare in vederea extradarii, emis de catre autoritațile judiciare franceze, a fost prins de polițiștii mehedințeni. Barbatul a comis 29 de furturi, pe teritoriul Franței, cauzand un prejudiciu de 100.000 de euro. Un targujian, ajutat de mai mulți prieteni cu domiciliile…