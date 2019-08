Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a afirmat marti ca nu poate fi exclusa varianta ca Luiza Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie, sa fie in viata, avand in vedere ca rezultatele testelor ADN in cazul acesteia nu au fost concludente. Intrebat, la venirea la CSM, daca exclude varianta ca Luiza Melencu sa fie in viata, Banila a raspuns: "Nu excludem niciuna dintre variante. Stiti foarte bine ca testele ADN in cazul victimei majore nu sunt concludente si de aceea, la momentul acesta, nu putem exclude nicio varianta". Luiza Mihaela Melencu, de 18 ani, din comuna doljeana Diosti, a…