Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri ca, pana cand anchetatorii nu au elemente clare ca cele doua fete disparute in Olt ar fi decedate, nu se poate neglija varianta ca ele ar fi in viata.



"Pana nu avem niste concluzii clare cu privire la faptul ca una sau alta dintre cele doua victime ar fi fost intr-adevar ucise, sunt doar niste indicii, noi le spunem rezonabile, asa cum prevede Codul penal si Codul de procedura penala. In mod cert, nu putem neglija nicio varianta de ancheta. (...) Pana nu avem elemente clare ca ar fi decedate, noi nu putem neglija varianta…