Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii si agentii au descins, vinerti, la casa familiei Melencu, pentru a pune in executare mandatul de aducere pentru prelevarea probelor biologice. Mama si bunicul Luizei au fost consultati de medicii de la Ambulanta dupa ce li s-a facut rau in timp ce jandarmii se aflau in curtea lor. Mandatul…

- O echipa de politisti si jandarmi a incercat vineri dupa-amiaza sa puna in executare un mandat de aducere a Monicai Melencu la sediul DIICOT Craiova, insa femeia a refuzat si atat acesteia, cat si tatalui ei li s-a facut rau, un echipaj de la Ambulanta intervenind pentru a le acorda asistenta medicala.…

- Anchetatorii care instrumenteaza cazul Caracal au mers luni acasa la mama Luizei Melencu pentru prelevarea de probe biologice pentru o noua expertiza genetica, insa femeia a refuzat procedura, dupa ce s-a consultat cu avocatul. In aceste conditii, procurorii au obtinut mandat de la Tribunalul Bucuresti,…

- Apar noi informații din ancheta de la Caracal. Alexandru, iubitul Luizei Melencu, pe care tanara il parasise cu doar o zi inainte sa dispara a fost audiat de oamenii legii.Anchetatorii au in vedere mai multe piste, asa ca l-au chemat la audieri pe iubitul Luizei, care a revenit recent in țara.…

- Misterul in cazul crimelor de la Caracal se adanceste pe masura ce descopera in fiecare zi alte probe si alte posibile victime. In timp ce spargeau in curtea lui Gheorghe Dinca, procurorii au gasit fragmente osoase. Medicii INML, chemati de urgenta la fata locului Imediat cum au facut descoperirerea…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a afirmat marti ca nu poate fi exclusa varianta ca Luiza Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie, sa fie in viata, avand in vedere ca rezultatele testelor ADN in cazul acesteia nu au fost concludente. Intrebat, la venirea la CSM, daca exclude varianta…

- Procurorul DIICOT Craiova, Liviu Vasilescu, cel care este acuzat ca nu a facut nimic pentru a rezolva cazul Luizei Melencu ar putea fi audiat azi de procurorii Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitiei....

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri ca, pana cand anchetatorii nu au elemente clare ca cele doua fete disparute in Olt ar fi decedate, nu se poate neglija varianta ca ele ar fi in viata. "Pana nu avem niste concluzii clare cu privire la faptul ca una sau alta dintre…