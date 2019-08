Tonel Pop, avocatul Luizei Melencu, fata disparuta in luna aprilie in Caracal, a anuntat marti ca a fost in audienta la procurorul general Bogdan Licu si a depus doua plangeri penale impotriva membrilor familiei lui Gheorghe Dinca. "Una din plangeri este o continuare a plangerii initiale pe care am depus-o la DIICOT impotriva familiei lui Dinca, in special impotriva sotiei lui Dinca, plangere careia nu i s-a dat curs pana in acest moment, ci din contra, acesti faptuitori au fost audiati in continuare ca martori, cu toate ca aveau la dosarul cauzei cel putin inregistrata plangerea facuta de familia…