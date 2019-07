Stiri pe aceeasi tema

- Cazul Caracal. Unul dintre anchetatori a oferit detalii nestiute de la perchezitiile din casa groazei. Omul legii a explicat pas cu pas ce s-a intamplat dupa ce Alexandra Macesan a sunat la 112.

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX Gherorghe Dinca a recunoscut ca le omorat pe cele doua fete, Alexandra si Luiza. Criminalul…

- "Parchetul de pe langa Tribunalul Olt si-a declinat competenta in favoarea DIICOT Craiova", a declarat prim-procurorul Anca Anuta. Suspectul a fost preluat in noaptea de vineri spre sambata si condus la Craiova, pentru continuarea cercetarilor. Vineri, la audieri, Gheorghe Dinca nu si-a recunoscut faptele,…