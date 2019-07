Cazul de la Caracal/Aproximativ 600 de persoane, la mitingul "in memoriam" organizat de elevi la Caracal

Stiri pe aceeasi tema

- Un miting "in memorian" organizat de elevi si alti tineri din Caracal a fost autorizat sa aiba loc miercuri seara, in municipiu, participantii urmand sa se deplaseze la sediul Politiei Caracal, la sediul Primariei si apoi in zona casei lui Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani suspectat ca le-ar…

- Politistii au intervenit, miercuri la pranz, intr-un mod intempestiv, la o locuinta din Caracal, aflata in apropierea casei lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu.

- Actrița Nuami Dinescu a rabufnit dupa cazul Alexandrei Maceșanu, victima lui Gheorghe Dinca. Intr-o postare pe Facebook, Nuami Dinescu a comentat despre reacțiile celor de la serviciul de urgența 112 in momentul in care Alexandra Maceșanu a vorbit cu ei la telefon. "Am 50 de ani și de maine o sa-mi…

- El a precizat ca familia minorei disparute pe 28 iunie nu si-a dat acordul pentru mediatizarea cazului. In afara de cazul Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani din Dobrosloveni care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, si cel al adolescentei disparute pe 28 iunie, nu mai sunt alti minori dati…

- "M-a sunat Politia de la Cosoveni, pe mine, ieri dimineata, ca de ce ii acuzam pe ei ca nu s-a facut dreptate. Ce dreptate au facut ei? Au lasat doua fete sa moara? (...) Ca de ce a dat mama declaratii", a spus sora Luizei. Fata a spus ca nu stie ce politist era la telefon, dar ca politistii…

- Marina, o prietena apropiata a Alexandrei Maceșanu, a povestit pentru Mediafax ca fata a fost nevoita sa mearga cu o masina de ocazie la Caracal pentru ca la ora respectiva nu era niciun mijloc de transport in comun. Potrivit acesteia, Alexandra ar fi plecat la Caracal ca sa se intalneasca cu prietenul…

- In aceasta dimineața anchetatorii s-au intors la ”casa groazei” din Caracal. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Gheorghe Dinca, el fiind adus la locuința sa in urma cu puțin timp. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari si candele pentru Alexandra Macesanu, iar zeci de persoane…