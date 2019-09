Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au extins urmarirea penala in cazul de la Caracal și pentru complicitate la omor, pe numele soției lui Gheorghe Dinca, a declarat, vineri, șeful DIICOT, Felix Danila.Șeful DIICOT a declarat, vineri, ca cercetarea penala a fost extinsa pe numele Elenei Dinca, soția lui Gheorghe…

- DIICOT anunta ca raportul final al INML, transmis luni procurorilor, arata ca dintii si oasele identificate in butoiul din casa lui Gheorghe Dinca contin ADN-ul Alexandrei Macesanu, cu o probabilitate de 99,93%. „In cursul acestei zile, Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" a transmis…

- Gheorghe Dinca ar mai fi omorat o tanara, a treia victima lasand in urma obiecte ce nu au fost recunoscute de mamele Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, adolescentele pe care criminalul din Caracal a spus ca le-a ucis.

- Remus Radoi, interlopul la care a apelat șeful Poliției Olt, Nicolae Alexe, pentru a o gasi pe Alexandra Maceșanu, a fost audiat, luni, la sediul DIICOT București privind informațiile pe care le deține despre cazul de la Caracal. Barbatul a fost audiat aproape o ora de anchetatori, iar, la plecare,…

- In ziua cand s-a aflat despre uciderea Alexandrei Maceșanu, procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu a spus despre Gheorghe Dinca, ”criminalul de la Caracal”, ca este suspect in cazul unei alte dispariții, cea a Luizei Melencu, informeaza libertatea.ro. Publicul a fost, in mod evident, indignat de…

- Curtea de Apel Craiova va judeca marti, 30 iulie, contestatia formulata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, la decizia de arestare preventiva emisa, sambata, de Tribunalul Dolj. Inculpatul a fost acuzat initial…