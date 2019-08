Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea DIICOT: Au fost ridicate noi probe din casa criminalului Gheorghe Dinca care vor fi expertizate criminalistic. Cercetarile vor continua in zilele urmatoare DIICOT: Au fost ridicate noi probe din casa criminalului Gheorghe Dinca care vor fi expertizate criminalistic. Cercetarile vor continua…

- DIICOT a nunțat, duminica, ce au facut anchetatorii, precizand ca, in zilele urmatoare, vor continua cercetarea la fața locului in casa criminalului Gheorghe Dinca."Astazi, data de 04.08.2019, procurorii DIICOT - Structura centrala impreuna cu polițiștii specializați din cadrul Poliției Romane…

- Cercetarile efectuate sambata la locuinta lui Gheorghe Dinca au vizat in principal stabilirea prezentei in acel loc a Luizei Melencu, adolescenta disparuta in luna aprilie, a anuntat purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime. "Cercetarea la fata locului (...) a vizat in special fixarea…

- Procurorii DIICOT si politistii de la criminalistica vor efectua vineri o cercetare complexa si amanuntita la domiciliul lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul disparitiei celor doua adolescente in Caracal, urmand sa fie verificate si gropile de beton aflate in curtea locuintei acestuia,…

- Procurorii DIICOT, structura centrala, au preluat, joi, dosarul crimelor din Caracal, de la structura Direcției din Craiova, anunța instituția condusa de Felix Banila. Dupa ce a fost la INML, unde s-a stabilit ca nu a fost batut de polițiști, așa cum se susținea, monstrul din Caracal este dus, la…

- DIICOT Craiova a dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatului Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, acesta urmand a fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.…

- Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca politistii din Caracal stiau locatia in care se afla Gheorghe Dinca inca de noaptea, dar nu au organizat un flagrant, asa cum le permitea legea, ci au preferat sa astepte autorizatie de perchezitie pentru dimineata. Procurorul general Bogdan Licu a anuntat,…