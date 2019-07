Stiri pe aceeasi tema

- Victor Alistar, reprezentant al societatii civile in CSM, lanseaza un apel la responsabilitate și raspundere astfel incat societatea sa fie corect tratata de autoritațile statului, in urma cazului de la Caracal. Acesta face o serie de precizari factuale si solicita mai multe actiuni din partea autoritatilor…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a realizat in cursul ultimelor ore o investigatie interna privind respectarea atributiilor operatorilor 112 ai instituției in legatura cu cazul din Caracal, cand Alexandra a sunat de trei ori la numarul de urgența. Potrivit unui comunicat transmis de STS,…

- Anchetatorii au reluat cercetarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat in cazul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Dinca, el fiind adus, sambata dupa-amiaza, la Caracal, de la Craiova. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari…

- Cazul criminalului de la Caracal a șocat intreaga țara! Alexandra Maceșanu a apelat la Poliție joi seara și a dat indicii despre locația unde este ținuta captiva, dar a fost gasit abia a doua zi, mult prea tarziu! Anchetatorii au gasit in casa criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca, ramașițe umane…

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute dupa ce au fost luate la ocazie, la diferența de trei luni. Georgian Dragan, purtatorul…

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute in condiții asemanatoare, la diferența de trei luni. Trei percheziții au loc astazi…

