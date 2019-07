Cazul de la Caracal / Un protest ''in memoriam'' organizat de elevi este autorizat pentru miercuri seara la Caracal

Stiri pe aceeasi tema

- Un miting "in memorian" organizat de elevi si alti tineri din Caracal a fost autorizat sa aiba loc miercuri seara, in municipiu, participantii urmand sa se deplaseze la sediul Politiei Caracal, la sediul Primariei si apoi in zona casei lui Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani suspectat ca le-ar…

- Apar noi informații legate de crimele din Caracal. Dupa ce Gheorghe Dinca a recunoscut ca le- ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu, ies la lumina noi piste, iar autoritațile fac tot ce le sta in putere pentru a le acoperi pe toate.

- Politistii au intervenit, miercuri la pranz, intr-un mod intempestiv, la o locuinta din Caracal, aflata in apropierea casei lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu.

- El a precizat ca familia minorei disparute pe 28 iunie nu si-a dat acordul pentru mediatizarea cazului. In afara de cazul Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani din Dobrosloveni care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, si cel al adolescentei disparute pe 28 iunie, nu mai sunt alti minori dati…

- Magistrații Curții de Apel Craiova judeca marți contestația deciziei de arestare preventiva a lui Gheorghe Dinca, barbatul acuzat de uciderea celor doua fete in Caracal. Contestația formulata de Gheorghe Dinca la decizia de arestare preventiva se va judeca marți dimineața, așa cum reiese din rolul Curții…

- "M-a sunat Politia de la Cosoveni, pe mine, ieri dimineata, ca de ce ii acuzam pe ei ca nu s-a facut dreptate. Ce dreptate au facut ei? Au lasat doua fete sa moara? (...) Ca de ce a dat mama declaratii", a spus sora Luizei. Fata a spus ca nu stie ce politist era la telefon, dar ca politistii…

- Este protest la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal dupa ce criminalul Gheorghe Dinca și-a recunoscut ieri ambele crime. Acestea le-a ucis pe Alexandra Maceșanu de 15 ani și pe Luiza Melencu de 18 ani, dupa ce le-a luat la ocazie și le-a violat. Daca Luiza nu a avut șanse sa ceara ajutor, Alexandra…

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…