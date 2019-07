Cazul de la Caracal: Suspectul a recunoscut ambele crime

Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, scrie mediafax.ro."Da, este adevarat. A recunoscut ca le-a omorat pe amandoua.

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut, in urma cu puțin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat și al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru Mediafax.

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX Gherorghe Dinca a recunoscut ca le omorat pe cele doua fete, Alexandra si Luiza. Criminalul…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut, in urma cu puțin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat și al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, faptele, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, potrivit Mediafax. Revenim cu detalii. Post-ul Gheorghe Dinca a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut, in urma cu puțin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat și al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX.Citește și: Cozmin Gușa da de pamant cu Traian Basescu - 'Statul paralel creat pe…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX.

- "Parchetul de pe langa Tribunalul Olt si-a declinat competenta in favoarea DIICOT Craiova", a declarat prim-procurorul Anca Anuta. Suspectul a fost preluat in noaptea de vineri spre sambata si condus la Craiova, pentru continuarea cercetarilor. Vineri, la audieri, Gheorghe Dinca nu si-a recunoscut faptele,…