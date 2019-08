Stiri pe aceeasi tema

- Expertiza antropologica va indica varsta scheletului uman. Expertiza genetica, cea care ar putea determina daca ramasitele osoase ridicate din casa de la Caracal si trimise la Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" contin ADN-ul celor doua tinere, este in continuare in lucru. Surse din…

- Potrivit surselor citate, Gheorghe Dinca a fost audiat din nou in noaptea de joi spre vineri de catre procurorii DIICOT, structura centrala, cei care au preluat ancheta, si, barbatul mentinandu-si declaratiile anterioare, in care a recunoscut ca le-a ucis pe cele doua fete. Surse judiciare au declarat…

- Joi dimineața, 1 august, Gheorghe Dinca a fost adus la IML, pentru expertiza psihologica, dupa ce a acuzat ca a fost batut de anchetatori. Evaluarea medico-legala psihatrica o vor face experții Institutului Național de Medicina Legala „Mina Minovici”. Deocamdata nu s-a stabilit daca individul va fi…

- Oasele gasite in ”caza groazei” din Caracal sunt umane și, potrivit Antena 3, care citeaza surse din Institutul Național de Medicina Legala (INML), acestea ar aparține unui om de talie mica, subțire, posibil sa aparțina unui copil. Urmeaza sa se vada daca ADN coincide cu cel al Alexandrei. Felix Banila…

- Profesorul Vladimir Belis, fost director al Institutului National de Medicina Legala „Mina Minovici” din Bucuresti, a declarat ca, din punctul sau de vedere, nu se vor gasi datele in vederea identificarii cadavrului Alexandrei și afirma ca are dubii „asupra realitații morții acestei fete”. Medicul legist,…

- Profesorul Vladimir Belis (89 de ani), fost director al Institutului National de Medicina Legala „Mina Minovici“ din Bucuresti, cu o experiența de 60 de ani in profesie, a zis marți seara ca in opinia sa nu se vor gasi datele necesare identificarii cadavrului Alexandrei si ca fata ar putea sa fie,…

- Surse apropiate anchetei desfasurate la Caracal au declarat ca oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca par umane, dar, in acelasi timp, foarte vechi. Mai mult, se pare si cenusa recoltata este foarte veche, ceea ce ingreuneaza ancheta. De asemenea, sursele citate au spus ca in zona locuintei nu a…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele :In cursul zilei de 27.07.2019, urmare a propunerii formulate de catre DIICOT ndash; ST Craiova, Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventiva a inculpatului Dinca Gheorghe,…