- Procurorii și ofițerii de poliție judiciara din cadrul Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) au ridicat marți documente de la Judecatoria Craiova, Judecatoria Caracal și Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, anunța secția."In cursul zilei de 30 iulie 2019, procurorii…

- Procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) au cerut, miercuri, de la DIICOT Craiova dosarele crimelor din Caracal in copie certificata. Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) ancheteaza modul in care procurorii de la Parchetul din Caracal si cei de la…

- Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie au dispus inceperea urmaririi penale in rem, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, in legatura cu modul in care organele de urmarire penala au actionat in cazul uciderii adolescentelor din judetul Olt. …

- Secția Speciala pentru infracțiunilor din justiție (SIIJ) a decis inceperea urmaririi penale in rem, pentru abuz in serviciu, in cazul crimelor din Caracal, anunța Parchetul General. SIIJ cerceteaza ”imprejurarile in care organele de urmarire penala au acționat / nu au acționat in contextul cercetarilor…

- In cursul zilei de luni, procurorii si ofiterii de politie judiciara din cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie au efectuat acte de urmarire penala in aceasta cauza, constand in ridicarea unor documente de la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova, DIICOT - Serviciul Teritorial…

- Tribunalul Dolj a decis sambata arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, el fiind acuzat de comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol. Potrivit avocatului inculpatului,…

- Biroul de informare publica si relatii cu mass media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat sa aduca la cunostinta publica urmatoarele:Fata de informatiile semnalate de mass media cu privire la cauza penala privind decesul unei tinere din judetul Olt, Presedintele Consiliului…