- Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) au dispus duminica inceperea urmaririi penale in rem, pentru abuz in serviciu, in cazul crimelor din Caracal, potrivit unui comunicat de presa emis e Parchetul General.

- In cursul zilei de luni, procurorii si ofiterii de politie judiciara din cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie au efectuat acte de urmarire penala in aceasta cauza, constand in ridicarea unor documente de la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova, DIICOT - Serviciul Teritorial…

- Procurorii Secției pentru anchetarea magistraților au inceput urmarirea penala in rem, faptele cercetate fiind abuz in serviciu in cazul de la Caracal,privind modul cum oamenii legii au instrumentat dosarul. Anchetatorii au efectuat audieri și au ridicat documente de la poliție, parchet și instanța.Biroul…

- Cinci ofiteri si trei agenti de politie sunt cercetati de Corpul de control al ministrului Afacerilor Interne in legatura cu modul in care s-a intervenit in cazul de la Caracal. Totodata, a fost informat Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal pentru a analiza si dispune cu privire la situatia de…

- Presedintele CSM, Lia Savonea, a cerut vineri Inspectiei Judiciare si Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) sa efectueze verificari in legatura cu modul in care un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal a coordonat perchezitia la locuinta barbatului suspectat…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va solicita in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, o ancheta completa privind modul in care s-a actionat in cazul adolescentei ucise la Caracal, precizand ca, in situatia in care se va dovedi ca s-au luat masuri gresite sau…