Cazul de la Caracal/ Protest tăcut în faţa sediului MAI Cateva persoane participa, vineri seara, la un protest tacut desfasurat in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne, ca reactie la modul in care s-a intervenit in cazul fetelor disparute de la Caracal. Participantii la protest s-au intins pe asfalt, in fata intrarii principale in minister, in timp ce pe scari trecatorii au aprins mai multe candele si lumanari si au fost depuse flori. Protestul, anuntat pe Facebook de trei organizatii civice, este denumit "Mihaela si Alexandra, iertati-ne neputinta!". Sursa foto: Alexandra Macesanu / Facebook Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

