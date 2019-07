Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de circa 100 de elevi de la liceele si scolile din Caracal, unii dintre ei colegi ai Alexandrei Macesanu, adolescenta despre care exista dovezi ca a fost violata si ucisa de Gheorghe Dinca, au protestat luni seara in fata sediilor Politiei si Primariei din oras, ei

- Colegii de la dansuri ai Alexandrei Maceșanu, tanara de 15 ani ucisa in Caracal, protesteaza, luni seara, in fața sediului Poliției din oraș. „Alo, 112, sunt Alexandra și vreau sa traiesc” este mesajul scris pe un carton ținut in mana de doi dintre colegii Alexandrei.Tinerii adunați, luni…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei Maceșanu, cat si in cazul Luizei Mele cu, a declarat avocatul din oficiu al barbatului.

- Alexandra Maceseanu a murit cu zile într-o casa din Caracal dupa ce a asteptat 19 ore ca autoritatile sa localizeze un apel disperat facut de o fata de 15 ani la numarul unic de urgenta 112. Adolescenta a fost rapita si ucisa cu sânge rece de Gheorghe Dinca, în ciuda faptului ca…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani, a fost retinut, sambata dimineata, pentru viol si sechestrare de persoane, dar nu si pentru crima. Cu putin timp inainte de ora 14.00, suspectul a fost dus la Tribunal, cu propunere de arestare preventiva.In momentul in care acesta a fost scos din duba Politiei,…

- Mihai Bendeac a postat un mesaj pe contul de socializare, in cazul crimelor petrecute in Caracal, care au șocat intreaga Romania. Actorul este revoltat de cele intamplate și de felul in care a acționat poliția in aceasta situație cutremuratoare. „Adevarații criminali sunt alții! Cum ai dormit, tu,…

- Cazul celor doua eleve disparute a oripilat o țara intreaga! In "Casa Groazei" s-ar fi petrecut mai multe orori, iar Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu si a Mihaelei Luiza Melencu, a facut marturisiri uluitoare anchetatorilor.

- Reprezentanții poliției au avut o prima reacție in cazul crimei Alexandrei, fata disparut din Caracal in urma cu o zi. Trupul neinsuflețit al adolescentei de 15 ani a fost gasit in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal.