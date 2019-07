Stiri pe aceeasi tema

- Giorgiana Hosu, procuror sef adjunct al DIICOT, a declarat, duminica, la Caracal, in fata casei suspectului in cazul disparitiei fetei de 15 ani, ca colegii ei sunt acolo „de la 3 dimineata de pe data de 26 (vineri - nr.)” si ca fac tot ce este omeneste posibil. Anchetatorii au descins in locuinta suspectului…

- Chestorul Ioan Buda, demis din functia de sef al Politiei Romane, a afirmat vineri seara ca politistii au cerut "imperativ" sa intervina, chiar si fara mandat, in cazul disparitiei fetei din Caracal, insa procurorul de caz nu a fost de acord

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a realizat in cursul ultimelor ore o investigatie interna privind respectarea atributiilor operatorilor 112 ai instituției in legatura cu cazul din Caracal, cand Alexandra a sunat de trei ori la numarul de urgența. Potrivit unui comunicat transmis de STS,…

- Fostul ministru de Interne Dragos Tudorache, europarlamentar PLUS, a criticat-o sambata pe sefa Executivului, Viorica Dancila, care a anuntat ca analizeaza posibilitatea convocarii unui referendum privind inasprirea pedepselor pentru crima, viol si pedofilie. Aflat la Iasi pentru a participa…

- DIICOT Craiova a preluat de la Parchetului de pe langa Tribunalul Olt ancheta in dosarul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni, judetul Olt, pentru a-l reuni cu un dosar privind disparitia unei alte adolescente de 18 ani, a declarat, pentru AGERPRES, prim-procurorul DIICOT Craiova, Ionut Ciprian…

- Lia Olguța Vasilescu a postat, pe pagina ei de socializare, un mesaj, dupa cazul crimelor din Caracal, acolo unde doua fete ar fi fost ucise de mecanicul auto Gheorghe Dinca. politicianul crede ca, daca șefii poliției au avut de suferit in urma acestui caz, procurorul, care nu le-a dat voie sa intre…

- Oficialii DIICOT au anuntat vineri, 26 iulie, ca au declinat catre Parchetul de pe langa Tribunalul Olt un dosar avand ca obiect disparitia Luizei Melencu, una dintre cele doua presupuse victime ale criminalului din Caracal.

- Procurorul general, Bogdan Licu, a revenit cu informații, vineri, despre dosarul de la DIICOT in cazul dispariției precedentei fete, precizand ca a vorbit cu cei din Direcție și ca nu exista o lista cu suspecți in acea cauza."La intervenția precedenta, in toata aceasta nebunie informaționala,…