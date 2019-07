Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca este acuzat oficial de omor calificat, a anuntat, duminica seara, procurorul DIICOT Georgiana Hosu. Potrivit anchetatorului, din declaratia criminalului reiese ca Alexandra a fost ucisa vineri, in jurul orei 12, dupa ce a fost prinsa de Dinca vorbind la telefonul mobil cu operatorul de…

- Procurorii au extins cercetarile in cazul Dinca Georghe pentru omor calificat, au anunțat procurorii DIICOT duminica seara. Anchetatorii au anunțat ca au gasit oase și dinți in cenușa din curtea sa.Procurorul-sef adjunct al DIICOT a citit un comunicat de la sediul DIICOT Craiova, in care existau…

- Avocatul Alexandru Bogdan a declarat ca Gheorghe Dinca si a recunoscut duminica faptele de omor, atat in cazul Alexandrei Macesan, fata de 15 ani, cat si al Luizei Melencu, adolescenta de 18 ani disparuta in urma cu cateva luni, conform agerpres. 39; 39;S au recunoscut faptele. Este vorba despre datele…

- DIICOT Craiova a dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatului Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, acesta urmand a fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere...

- Anchetatorii au reluat cercetarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat in cazul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Dinca, el fiind adus, sambata dupa-amiaza, la Caracal, de la Craiova. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele :In cursul zilei de 27.07.2019, urmare a propunerii formulate de catre DIICOT ndash; ST Craiova, Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventiva a inculpatului Dinca Gheorghe,…

- Oficialii DIICOT au anuntat vineri, 26 iulie, ca au declinat catre Parchetul de pe langa Tribunalul Olt un dosar avand ca obiect disparitia Luizei Melencu, una dintre cele doua presupuse victime ale criminalului din Caracal.