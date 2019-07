Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iohannis indurerat de tragedia petrecuta la Caracal Președintele României, domnul Klaus Iohannis, este profund îndurerat de tragedia petrecuta la Caracal și este revoltat de faptul ca, din cauza unor disfuncționalitați, autoritațile responsabile nu au reușit sa salveze o…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru ziua de marti, 30 iulie, la ora 13.00.Pe ordinea de zi ar urma sa se afle avizul pentru rectificarea bugetara. De asemenea, ar putea fi discutata initiativa premierului Dancila de a declara Autostrada…