- Nicolae Mirea, șeful Poliției Caracal care a fost demis din funcție ca urmare a modului in care a acționat in cazul cutremurator al Alexandrei Maceșanu, vrea sa se pensioneze și a depus deja actele pentru inceperea procedurii. "Deja a depus raportul pentru inceperea procederii de iesire la pensie",…

- Polițistul demis de la conducerea Poliției Caracal, Nicolae Mirea, vrea sa se pensioneze și a depus deja actele pentru inceperea procedurii.Fostul sef al Politiei Caracal, comisarul sef Nicolae Mirea, demis din functie ca urmare a modului in care a actionat in cazul disparitiei Alexandrei,…

- Doua fete dintr-un centru de plasament din Slatina, date disparute la sfarsitul lunii iunie, au fost gasite, marti seara, in Caracal. Adolescentele, cu varste de 15 si 17 ani, au fost date disparute la finalul lunii iunie. Ele se aflau intr-un centru al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia…

- In cazul fetei rapite și ucise la Caracal șeful statului solicita demisii si schimbari profunde de abordare. Acesta anunta ca a cerut un raport de la ministrul de Interne si de la seful STS. "Demisiile tuturor celor care au gestionat greșit cazul de la Caracal, cu urmari atat de dramatice, sunt obligatorii.…

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a fost demis de ministrul de Interne, ca urmare a modului in care a fost gestionat cazul disparitiei fetei din Caracal. Ministrul a explicat ca este nevoie de masuri drastice in acest caz. De mai bine de 12 ore, spatiul public romanesc este marcat de tragedia si ororile…

- Premierul Viorica Dancila a cerut, vineri seara, demisia sefului Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, dupa cazul de la Caracal, unde Politia a intervenit dupa 19 ore de la primul apel la 112 al adolescentei care a anuntat ca este sechestrata in casa unui barbat. ”Cred ca seful Politiei Romane trebuia…

- Ramașițele umane a doua fete disparute in ultimele trei luni in Olt au fost descoperite vineri dimineața in locuința unui mecanic auto din Caracal. Informații șocante ies la iveala din ancheta: una din fetele disparute, in varsta de 15 ani, a sunat de trei ori la 112. IGPR, prin purtatorul de cuvant,…

- O explozie puternica a zguduit miercuri, inainte de pranz (07:30 GMT), centrul capitalei afgane, politia localizand-o initial intr-o zona cu numeroase magazine, sedii de ONG-uri, precum si o cladire a Natiunilor Unite. Potrivit lui Nastrat Rahimi, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, explozia…