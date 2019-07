Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a anuntat ca a trimis, de marti, Corpul de control al Guvernului pentru a verifica cum au actionat structurile Ministerului Afacerilor de Interne in cazul de la Caracal. „In ultimele zile am luat o serie de decizii in urma tragediei de la Caracal. Lucram pe mai multe planuri, atat pentru…

- „In ultimele zile, am luat o serie de decizii in urma tragediei de la Caracal. Lucram pe mai multe planuri, atat pentru a afla adevarul, cat și pentru a preintampina in viitor situații similare. Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a avut deja in aceasta dimineața discuții cu structurile…

- Social democrații au fost luați prin surprindere de demisia ministrului de Interne, Nicolae Moga în contextul în care, cu o zi în urma, în ședința Comitetului Executiv nu s-a discutat nimic în aces sens. Surse social democrate au declarat pentru HotNews.ro ca decizia demisiei…

- Alexandra a reusit sa gaseasca un telefon mobil in locul in care a fost sechestrata dupa ce agresorul sau a plecat la farmacie sa cumpere o crema pentru a-i trata ranile provocate la maini, se arata in raportul MAI, citat de Mediafax.

- Politistul care a discutat cu Alexandra, atunci cand a sunat la 112 pentru a cere ajutor, a avut o atitudine refractara fata de situatia prezentata de fata si nu a dat dovada de implicare pentru a obtine mai multe date privind locul in care este sechestrata, arata raportul MAI. Surse apropiate anchetei…

- Informații revoltatoare apar in cazul Alexandrei, tanara ucisa de criminalul Gheorghe Dinca. Un raport preliminar al Ministerului de Interne a relevat faptul ca polițistul din cadrul IPJ Olt care se afla la dispeceratul 112 și care a vorbit cu Alexandra in cele trei apeluri pe care ea le-a efectuat,…

- Noi detalii legate de cazul din Caracal. Anchetatorii au gasit bijuterii și 21 de dinți de om intr-un butoi metalic, la locuința lui Gheorghe Dinca. O vecina ar fi sunat de doua ori la 112 sa reclame o activitate suspect la domiciliul acestuia, inca din noaptea spre joi, adica inainte de apelurile Alexandrei.…

- Alexandra, o adolescent de 15 ani, din localitatea Dobrosloveni, a disparut miercuri, 24 iulie 2019. Parintii au dat alarma, anuntand politia si solicitand ajutorul tuturor celor care pot contribui aducerea acasa a copilei.