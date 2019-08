Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Olt judeca, miercuri, prelungirea mandatului de arestare preventiva emis pe numele lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu. Judecarea cauzei, ce are ca obiect prelungirea arestarii preventive, este programata sa…

- In ziua cand s-a aflat despre uciderea Alexandrei Maceșanu, procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu a spus despre Gheorghe Dinca, ”criminalul de la Caracal”, ca este suspect in cazul unei alte dispariții, cea a Luizei Melencu, informeaza libertatea.ro. Publicul a fost, in mod evident, indignat de…

- Inculpatul din Caracal, Gheorghe Dinca, suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si-a retras, marti, contestatia pe care o formulase la decizia de arestare preventiva data, sambata, de Tribunalul Dolj. Contestatia a fost retrasa de inculpat in cadrul sedintei…

