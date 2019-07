Cazul de la Caracal: Mama Luizei Melencu afirma ca initial politistii i-au spus ca fiica ei putea fi plecata cu un ''Fat-Frumos''

Stiri pe aceeasi tema

- Luiza Mihaela Melencu, din comuna doljeana Diosti, a disparut la mijlocul lunii aprilie dupa ce a spus familiei ca va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat. Mama Luizei a spus ca bunicii fetei au inceput sa se ingrijoreze chiar in ziua disparitiei pentru ca adolescenta nu obisnuia…

- Polițiștii i-au spus mamei Luizei Melencu, adolescenta disparuta de trei luni, ca fata ei ar putea fi plecata cu „un Fat-Frumos” pentru ca este majora, susține femeia. Dupa reținerea suspectului din Caracal, acuzat de viol și trafic de persoane, polițiștii banuiesc ca și Luiza ar putea sa fi cazut victima…

- Lovitura de teatru in cazul care a cutremurat intreaga Romanie! Alexandra Maceșanu, tanara de 15 ani, violata și sechestrata de monstrul din Caracal, ar putea fi in viața.Polițiștii vin cu noi informații, care arunca-n aer cazul in care a fost arestat, pentru 30 de zile, Gheorghe Dinca, dezvaluit,…

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, a precizat, pentru MEDIAFAX,ca primul lucru pe care polițiștii trebuiau sa il faca in cazul de la Caracal este sa stranga probe ADN ale Alexandrei din casa in care locuia, lucru ce ii ajuta repede sa afle daca ea a fost in casa lui Gheorghe Dinca.Vezi…

- Politistii efectueaza perchezitii in Caracal, in cadrul unei anchete legate de disparitia unei adolescente de 15 ani, dintr-o comuna de langa Caracal. Pe Facebook a aparut o fotografie insotita de un mesaj terifiant.