- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, publica raportul oficial al poliției, in care se arata cum s-a desfașurat minut cu minut cazul nepoatei sale. Din raport rezulta o mulțime de balbe ale polițiștilor, dar și niște proceduri care au ingreunat cautarile.Citește și: EXCLUSIV -…

- Un grup de circa 100 de elevi de la liceele si scolile din Caracal, unii dintre ei colegi ai Alexandrei Macesanu, adolescenta despre care exista dovezi ca a fost violata si ucisa de Gheorghe Dinca, au protestat luni seara in fata sediilor Politiei si Primariei din oras, ei pornind apoi in mars pe strazi…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei Maceșanu, cat si in cazul Luizei Mele cu, a declarat avocatul din oficiu al barbatului.

- Actorul Florin Calinescu, cel care recent a intrat in politica, a avut prima reacție dupa crimele din Caracal, care au revoltat o țara intreaga. Acesta a avut un mesaj pentru premierul Romaniei, Viorica Dancila. „Nu știm inca ce și cum s-a desfașurat toata nenorocirea din Caracal. Ce știu eu este ca…

- Politistii efectueaza duminica dimineata o noua perchezitie la domiciliul lui Gherghe Dinca, in Caracal, principalul suspect, arestat pentru 30 de zile, in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu.

- Perchezitiile la casa barbatului din Caracal cercetat in cazul disparitiei fetei de 15 ani s-au incheiat, suspectul fiind dus pentru audieri la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, in Slatina. La plecarea anchetatorilor, oamenii stransi in fata casei au creat o busculada in jurul masinilor,…

- Mai multe persoane participa, vineri seara, la un protest mut in fata Ministerului Afacerilor Interne, dupa cazul de la Caracal unde doua fete se presupune ca au fost ucise de un barbat. Una dintre ele, in varsta de 15 ani, a sunat de trei ori la 112, insa interventia Politiei a avut loc dupa 19 ore.…

- Descoperire macabra in cazul dispariției a doua adolescente din Caracal: polițiștii au gasit ramașițe umane in casa unui mecanic auto din Caracal, despre care presupun ca ar fi luat fetele cu mașina, la ocazie. Ancheta este in plina desfașurare.