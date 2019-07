Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat ca una dintre liniile directoare ale actualei puteri este calcarea in picioare a legilor justiției și a codurilor penale. Șeful statului a cerut abrogarea imediata a modificarilor la codurile penale și la legile justiției, afirmand ca este un pas obligatoiu și ca,…

- Președintele Klaus Iohannis a facut, duminica seara, declarații in legatura cu cazul de la Caracal. In opinia sa, modificarile la legile penale trebuie abrogate imediat, iar Guvernul ar trebui sa se gandeasca daca nu e cumva autorul moral in acest caz. Citește și UPDATE: Gheorghe Dinca a recunoscut…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va sustine de la ora 20.00 o declaratie de presa, anunta administratia prezidentiala. Cel mai probabil, liderul de la Cotroceni va vorbi despre tragedia de la Caracal.

- Klaus Iohannis ataca Guvernul dupa initiativele venite ca urmare a cazului de la Caracal. Presedintele afirma ca Guvernul ar trebui sa se gandeasca daca nu este autorul moral al situatiei din judetul Olt."Nu ma voi pronunța pe detaliile acestui caz pana la finalizarea anchetei și a rapoartelor…

- Presedintele Klaus Iohannis va cere, in prima sedinta CSAT de marti, o ancheta completa cu privire la modul in care au actionat institutiile responsabile in cazul tragediei de la Caracal. Seful statului spune ca daca s-au luat masuri gresite sau cu intarziere, vinovatii vor trebui aspru sanctionati.…

- Președintele Klaus Iohannis a reactionat, vineri, in cazul de la Caracal, anuntand ca va cere o ancheta completa, in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Seful statului a transmis ca „este profund indurerat de tragedia petrecuta la Caracal și este revoltat de faptul ca, din cauza unor disfuncționalitați,…

- Președintele Klaus Iohannis a reactionat, vineri, in cazul de la Caracal. Seful statului a transmis ca "este profund indurerat de tragedia petrecuta la Caracal și este revoltat de faptul ca, din cauza unor disfuncționalitați, autoritațile responsabile nu au reușit sa salveze o adolescenta care și a…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Palatul Cotroceni, ca dupa rezultatul de alegeri anunțat de BEC, s-a demonstrat ca romanii iși doresc o țara in care hoții stau la pușcarie, nu in fruntea statului. Afirmațiile șefului statului vin in contextul in care ICCJ este așteptata sa se pronunțe…