Inculpatul din Caracal, Gheorghe Dinca, suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, ar fi decis sa-si retraga contestatia pe care a formulat-o la decizia de arestare preventiva data, sambata, de Tribunalul Dolj, pe motiv ca aceasta este cea mai corecta varianta in raport cu situatia lui.



Potrivit unor surse apropiate cazului, contestatia se poate retrage numai in cursul sedintei de judecata care are loc marti la Curtea de Apel Craiova.



Inculpatul a fost acuzat initial de comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, pentru…